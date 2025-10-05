Sebastián Yatra cuenta cómo surgió la letra de uno de sus mayores éxitos: “Representa mucho para mí”

Sebastián Yatra nos sorprendió en las terceras Audiciones a ciegas de La Voz interpretando en directo su éxito ‘Tacones rojos’ junto a Andrés James, uno de los talents que se han incorporado a su equipo.

“Esa canción la escribí literalmente porque estaba en un estudio y había un ventanal y un rayo de luz entrando por la ventana”, explicaba el colombiano sobre la canción que acababa de interpretar en el escenario.

La inspiración llegó a Sebastián de repente y con ella pudo escribir una canción que significa mucho para él por todo lo que ha generado y la repercusión que ha tenido. ¿Quién no ha bailado ‘Tacones rojos’?

“La escribí aquí en Madrid en el momento más triste de mi vida”, confesaba Sebastián Yatra sobre este tema. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre su composición dándole play al vídeo de arriba!