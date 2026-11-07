Leticia gana a Paz en la batalla más tierna del equipo de Pablo López con un tema de Marlena

Superar los miedos ha sido uno de los grandes retos de Paz y Leticia, que se han enfrentado en las Batallas de La Voz interpretando ‘Ayer soñé contigo’, de Marlena.

Las dos talents han derrochado ternura y sensibilidad sobre el escenario, dejando una actuación muy especial que ha conseguido conectar con los coaches.

“Me quedo con la intención, el público lo siente agradable y bonito”, ha señalado Melendi, destacando la delicadeza con la que ambas han defendido la canción. Pablo López también ha valorado el trabajo de sus dos artistas antes de tomar una decisión.

Finalmente, el malagueño ha apostado por Leticia para continuar en La Voz, convirtiéndose en la ganadora de esta Batalla.