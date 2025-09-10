Sencillez y sabor en esta receta exclusiva de bocados de queso de cabra con cebolla confitada de Karlos Arguiñano

Arguiñano presenta unos bocados de queso de cabra con cebolla confitada para cuatro comensales, destacando la facilidad de su elaboración y el gran contraste de sabores. Advierte que al tostar el pan conviene estar pendiente para que no se queme y así mantener la textura perfecta.

La receta incluye tostar rodajas de pan, dorar cuñas de queso en sartén y preparar una cebolla caramelizada con azúcar moreno y sal. Estos ingredientes se ensamblan en cada tostada para formar un aperitivo equilibrado y sabroso que, según el cocinero, refleja cuidado y gusto refinado.