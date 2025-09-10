Publicidad
Para 4 personas
Sencillez y sabor en esta receta exclusiva de bocados de queso de cabra con cebolla confitada de Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano sorprende con un aperitivo de queso de cabra y cebolla confitada pensado para 4 personas. Fácil de elaborar, combina ingredientes accesibles y un toque de cuidado para lograr un resultado delicioso.
Arguiñano presenta unos bocados de queso de cabra con cebolla confitada para cuatro comensales, destacando la facilidad de su elaboración y el gran contraste de sabores. Advierte que al tostar el pan conviene estar pendiente para que no se queme y así mantener la textura perfecta.
La receta incluye tostar rodajas de pan, dorar cuñas de queso en sartén y preparar una cebolla caramelizada con azúcar moreno y sal. Estos ingredientes se ensamblan en cada tostada para formar un aperitivo equilibrado y sabroso que, según el cocinero, refleja cuidado y gusto refinado.