Jornada Laboral
Toni Bolaño critica a Yolanda Díaz tras el fiasco de la reducción de la jornada laboral: "Ha ido demasiado acelerada"
La enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley que pretende reducir la semana laboral a 12 millones de trabajadores, indica que la medida será rechazada en el Congreso. Espejo Público ha analizado las circunstancias en torno una de las medidas estrellas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Es una de las principales noticias de la actualidad política de la semana. El más que probable rechazo del Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley sobre la reducción de la jornada laboral.
Los sindicatos han iniciado movilizaciones para reclamar reclaman que no se perjudique a la clase trabajadora por querer asestarle un golpe al Gobierno de Pedro Sánchez. Exigen la retirada de las enmiendas la totalidad presentadas por Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, que finalmente ha anunciado su rechazo a la medida.
Toni Bolaño, periodista y colaborador habitual de Espejo Público, mencionaba cómo se habría orquestado la oposición del partido independentista catalán, invitado por la patronal catalana: "Ha sido Sánchez Llibre (Josep) el que ha convencido a Carles Puigdemont".
¿Error de Yolanda Díaz?
La presentadora Susanna Griso cita a "fuentes socialistas" que afirman que la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno se ha equivocado al plantear "una propuesta de máximos", que encontró la oposición de una parte considerable del tejido empresarial español.
Aunque Bolaño intuye "excusas baratas" en el supuesto fracaso de la pretendida nueva norma, si ha admitido coincidir en que Yolanda Díaz "ha ido demasiado acelerada". El periodista considera innecesario el recorrido que a todas luces va a experimentar el Proyecto de Ley, que ha calificado de "revolcón".
Advertía de la posibilidad de haber dado marcha atrás con la presentación de la reducción de la jornada laboral en el Congreso, y haber abierto espacio para la negociación con las partes implicadas.
