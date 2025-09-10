Antena 3 LogoAntena3
Desde la importancia del mánager, hasta cuándo componer: Nacho Cano y sus consejos para jóvenes artistas

Trancas y Barrancas han aprovechado la visita del artista para pedirle consejos de la profesión.

¿Hace falta tener mánager? Nacho Cano y sus consejos para jóvenes artistas

Luiza Cauduro
Con Nacho Cano como entrevistado de El Hormiguero, el tema de las preguntas de las hormigas no podría haber sido otro: ¿Qué debe hacer un artista que está empezando en el mundo de la música?

El exmiembro de Mecano ha sido muy sincero y ha asegurado que no sabía que responder a muchas de las preguntas porque el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. Pero no por eso la tertulia ha sido menos fructífera.

El artista ha compartido opiniones y situaciones de su rutina diaria que han divertido al público y a Pablo Motos. ¿A qué hora suele componer? ¿Cree que es más importante tener carisma o hacer buenas canciones? ¡Dale al play y descubre las respuestas!

