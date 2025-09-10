¡Imperdible!
Desde la importancia del mánager, hasta cuándo componer: Nacho Cano y sus consejos para jóvenes artistas
Trancas y Barrancas han aprovechado la visita del artista para pedirle consejos de la profesión.
Con Nacho Cano como entrevistado de El Hormiguero, el tema de las preguntas de las hormigas no podría haber sido otro: ¿Qué debe hacer un artista que está empezando en el mundo de la música?
El exmiembro de Mecano ha sido muy sincero y ha asegurado que no sabía que responder a muchas de las preguntas porque el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. Pero no por eso la tertulia ha sido menos fructífera.
El artista ha compartido opiniones y situaciones de su rutina diaria que han divertido al público y a Pablo Motos. ¿A qué hora suele componer? ¿Cree que es más importante tener carisma o hacer buenas canciones? ¡Dale al play y descubre las respuestas!
