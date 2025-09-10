La advertencia de Mariló Montero meses antes de convertirse en abuela: "No lo voy a permitir"

Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, está a punto de convertirse en padre junto a su mujer Blanca Llandres. El joven confirmaba la noticia en Cope y bromeaba diciendo que este será el 'proyecto Wimblendon 2042'. "Vamos a estar el abuelo y el padre viajando por el mundo", señalaba. Cuenta que esta es la ilusión de su vida. Se despierta y le cuesta irse a Madrid y dejar a Blanca embarazada en casa. "He venido al mundo para ser padre", afirmaba.

Mariló califica este nacimiento como "una noticia muy bonita". Eso sí, ya ha advertido una de sus condiciones con el nuevo miembro de la familia. La colaboradora no va a permitir que su nieto la llame abuela y buscará otras fórmula como 'tata' o 'tati'.

"¿No quieres que te llame abuela porque eso te hace más vieja?"

Le pregunta el periodista Javier Caravallo si esta petición es porque el nombre le haga más vieja, a lo que Montero responde: "Puede ser". Su deseo es que su nieto la llame Mariló y en ese proceso de empezar a hablar lo que vaya surgiendo con combinaciones como 'lolo'.

