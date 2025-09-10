Avance
Cinco nadadores que no quieren mojarse: esta noche, aumentan las risas y la competitividad en Juego de Pelotas
Dos nuevos equipos lucharán por conseguir los 100.000 euros del premio final y nos regalarán grandes momentos.
Publicidad
En Juego de Pelotas, dos equipos compiten en cada programa para conseguir llegar a la ronda final y luchar por un premio final de 100.000 euros. Para conseguirlo solo deben evitar una cosa: caerse en la gran piscina que se sitúa en el centro del plató.
Curiosamente, en el programa de esta noche veremos a un equipo compuesto por cinco nadadores muy acostumbrados a estar bajo el agua, aunque ya os adelantamos que harán todo lo posible por mantenerse secos.
Más Noticias
- Juanra Bonet, ante su propio reto de Juego de pelotas: "¿Me voy al agua?"
- Juego de pelotas arrolla en su debut con un 18,6% de audiencia, el mejor estreno de televisión en España en más de 2 años
- Del estilazo de Blas Cantó al susto de Angy: todas las caídas a la piscina del primer programa de Juego de pelotas
- Agustín Jiménez, a un paso de conseguir los 100.000 euros en la Ronda Final en el Juego de pelotas
- El regalo envenenado de Juanra Bonet a Susi Caramelo: los cómicos se juegan su victoria sobre los cantantes
Nevalia, el grupo de nadadores, se enfrentará a Las mamis rurales, cinco mujeres que vienen dispuestas a darlo todo y que dejarán de piedra a Juanra Bonet con el proyecto que tienen en mente si se llevan los 100.000 euros. ¡No te pierdas el programa, esta noche a las 22:50h!
Publicidad