Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Cinco nadadores que no quieren mojarse: esta noche, aumentan las risas y la competitividad en Juego de Pelotas

Dos nuevos equipos lucharán por conseguir los 100.000 euros del premio final y nos regalarán grandes momentos.

Cinco nadadores que no quieren mojarse: esta noche, aumentan las risas y la competitividad en Juego de Pelotas

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

En Juego de Pelotas, dos equipos compiten en cada programa para conseguir llegar a la ronda final y luchar por un premio final de 100.000 euros. Para conseguirlo solo deben evitar una cosa: caerse en la gran piscina que se sitúa en el centro del plató.

Curiosamente, en el programa de esta noche veremos a un equipo compuesto por cinco nadadores muy acostumbrados a estar bajo el agua, aunque ya os adelantamos que harán todo lo posible por mantenerse secos.

Nevalia, el grupo de nadadores, se enfrentará a Las mamis rurales, cinco mujeres que vienen dispuestas a darlo todo y que dejarán de piedra a Juanra Bonet con el proyecto que tienen en mente si se llevan los 100.000 euros. ¡No te pierdas el programa, esta noche a las 22:50h!

Antena 3» Programas» Juego de pelotas

Publicidad

Programas

Cinco nadadores que no quieren mojarse: esta noche, aumentan las risas y la competitividad en Juego de Pelotas

Cinco nadadores que no quieren mojarse: esta noche, aumentan las risas y la competitividad en Juego de Pelotas

Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso: "En el Gobierno se comportan como narcos: las instituciones están solo al servicio de Pedro Sánchez"

Magistrados, Mesa de la Justicia

Dos magistrados, sobre el vacío legal, la anomalía democrática y las dudas que plantea el enjuiciamiento del fiscal general: "No se puede hacer"

¿Hace falta tener mánager? Nacho Cano y sus consejos para jóvenes artistas
¡Imperdible!

Desde la importancia del mánager, hasta cuándo componer: Nacho Cano y sus consejos para jóvenes artistas

Loles León y Bibiana Fernández
El sábado a las 22:00 horas

"Ella me tira de la lengua": Loles León y Bibiana Fernández desatan la locura en Emparejados

Pablo López, Mika, Malú y Sebastián Yatra
A las 21:45 horas

Esta noche, La Voz llega a El Hormiguero de la mano de Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra

Los coaches de la nueva temporada de La Voz estarán en el plató para presentar una entrega que promete emociones fuertes.

Vuelve a ver la entrevista completa a Nacho Cano en El Hormiguero
Así ha sido

Vuelve a ver la entrevista completa a Nacho Cano en El Hormiguero

El artista se ha abierto por completo en una de las pocas entrevistas que ha concedido en los últimos tiempos.

Nacho Cano alucina con la tecnología futurista de Marron: "¡Que barbaridad!"

Nacho Cano alucina con la tecnología futurista de Marron: "¡Que barbaridad!"

El secreto para cuidarse que Nacho Cano comparte con Pablo Motos: "Lo pasas de cojones de mal"

El secreto para cuidarse que Nacho Cano comparte con Pablo Motos: "Lo pasas de cojones de mal"

"La gente de la calle me animaba": Nacho Cano agradece el apoyo que recibió durante su proceso judicial

"La gente de la calle me animaba": Nacho Cano agradece el apoyo que recibió durante su proceso judicial

Publicidad