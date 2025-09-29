Pablo López estalla y amenaza con abandonar el plató tras el superbloqueo de Sebastián Yatra

Javier sorprendió en las Audiciones a ciegas con el tema Te espero aquí, logrando que Pablo López, Sebastián Yatra y Mika girasen sus sillas. La emoción fue máxima, especialmente para el autor de la canción.

Pero antes de que López pudiera intentar convencer al concursante, Yatra activó el superbloqueo, desatando la ira de su compañero. “Me voy a ir. ¿Pero qué haces tío?”, exclamó visiblemente molesto.