“¿Te quedaba un bloqueo y lo has usado conmigo?”: Ana Mena deja sin opciones a Edurne en La Voz Kids

Cuando se trata de completar los equipos de La Voz Kids, los coaches son conscientes de que no hay amistad que valga. Cada decisión puede equilibrar la balanza en una dirección u otra y no es de extrañar que en las ultimas Audiciones a ciegas los bloqueos hayan dominado la noche. Un botón que Ana Mena no ha dudado en pulsar tras la actuación de Erick Sucilla.

La malagueña evitó que el joven talent pudiera escoger a Edurne y la cantante hizo evidente su indignación. “¿Te quedaba un bloqueo y lo has usado conmigo?”, se quejaba frente a su compañera. Ana, por su parte, parecía muy orgullosa de su decisión; justo antes de pasar a conquistar a la joven estrella que tenía una decisión vital por delante.

Las coincidencias entre Ana y Erick parecían indicar que terminaría yéndose con ella. No solo ambos son de Estepona, sino que también comparten profesor de canto. Sin embargo, Luis Fonsi esperaba pacientemente su oportunidad para convencerlo. ¡Y lo logró! Así, el puertorriqueño cerraba su equipo sin necesidad de bloqueos.

Edurne, sin hacer caso a nadie, se iba junto al público. “Es que no me dejan jugar”, se quejaba entre los allí presentes: “Éramos amigas, éramos…”. Por suerte, la noche siguió su curso y ambas olvidaron lo ocurrido, siguiendo con esa bonita amistad que tantas risas, como estas, deja a su paso. ¡Revívelo dando play al vídeo de arriba!

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