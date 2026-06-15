Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones 6

“¿Te quedaba un bloqueo y lo has usado conmigo?”: Ana Mena deja sin opciones a Edurne en La Voz Kids

Las últimas Audiciones a ciegas de La Voz Kids han sido todo un vaivén de emociones y Edurne, tras ver cómo Ana Mena se ponía en su contra, ha explotado. ¡Así ha sido su reacción al ser bloqueada por su “amiga”!

Edurne estalla contra Ana Mena: “Es que no me dejan jugar”

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Cuando se trata de completar los equipos de La Voz Kids, los coaches son conscientes de que no hay amistad que valga. Cada decisión puede equilibrar la balanza en una dirección u otra y no es de extrañar que en las ultimas Audiciones a ciegas los bloqueos hayan dominado la noche. Un botón que Ana Mena no ha dudado en pulsar tras la actuación de Erick Sucilla.

La malagueña evitó que el joven talent pudiera escoger a Edurne y la cantante hizo evidente su indignación. “¿Te quedaba un bloqueo y lo has usado conmigo?”, se quejaba frente a su compañera. Ana, por su parte, parecía muy orgullosa de su decisión; justo antes de pasar a conquistar a la joven estrella que tenía una decisión vital por delante.

Las coincidencias entre Ana y Erick parecían indicar que terminaría yéndose con ella. No solo ambos son de Estepona, sino que también comparten profesor de canto. Sin embargo, Luis Fonsi esperaba pacientemente su oportunidad para convencerlo. ¡Y lo logró! Así, el puertorriqueño cerraba su equipo sin necesidad de bloqueos.

Edurne, sin hacer caso a nadie, se iba junto al público. “Es que no me dejan jugar”, se quejaba entre los allí presentes: “Éramos amigas, éramos…”. Por suerte, la noche siguió su curso y ambas olvidaron lo ocurrido, siguiendo con esa bonita amistad que tantas risas, como estas, deja a su paso. ¡Revívelo dando play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

¡Batalla de bloqueos! Ana Mena y Edurne lo dan todo para llevarse a Sara

¡Batalla de bloqueos! Ana Mena y Edurne lo dan todo para llevarse a Sara

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Becky G, una asesora de lujo para Ana Mena: La estrella internacional llega a La Voz Kids

Becky G, una asesora de lujo para Ana Mena: La estrella internacional llega a La Voz Kids

María Dabán

María Dabán cuenta cómo ha seleccionado las historias de su nuevo libro: "He ido a algún viaje y he dicho: "anda que curioso""

Pilar Vidal y Mariló Montero en Espejo Público

Enfrentamiento entre Mariló Montero y Pilar Velasco: "Sospecho que quieren acabar con la democracia en España"

Nicolás Redondo
Caso Zapatero

Nicolás Redondo rechaza la defensa de Miguel Sebastián a Zapatero: "Mierda y descalificación a todos los demás"

Edurne estalla contra Ana Mena: “Es que no me dejan jugar”
Mejores momentos | Audiciones 6

“¿Te quedaba un bloqueo y lo has usado conmigo?”: Ana Mena deja sin opciones a Edurne en La Voz Kids

Ex almirante Garat
Paz EEUU-Irán

¿Se podrá circular libremente por el estrecho de Ormuz? Garat analiza el acuerdo EEUU- Irán: "Habrá terminado la guerra pero no ha llegado la paz"

El almirante retirado analiza el acuerdo de paz entre EEUU e Irán anunciado por Donald Trump, a la espera de ser firmado en Suiza el próximo 19 de junio.

Martín Savi y Zapata Tenor hacen que Bad Bunny suene a ópera
Mejores momentos | Gala 9

Martín Savi y Zapata Tenor hacen que Bad Bunny suene a ópera

José Manuel Zapata ha salido junto a Martín Savi al escenario de Tu cara me suena para regalar todo un espectáculo digno de ópera, con guiño a Bad Bunny incluido.

¡Batalla de bloqueos! Ana Mena y Edurne lo dan todo para llevarse a Sara

¡Batalla de bloqueos! Ana Mena y Edurne lo dan todo para llevarse a Sara

Unas Audiciones a ciegas repletas de plenos Estos son los talents que han triunfado en la nueva edición de La Voz Kids

Unas Audiciones a ciegas repletas de plenos: Estos son los talents que han triunfado en la nueva edición de La Voz Kids

Cristina Blanco

La desconocida relación de Jesús Mariñas y Lara Dibildos con la vidente Cristina Blanco: "Después del bautizo, no hubo trato"

Publicidad