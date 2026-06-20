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“Me tiembla todo”: la reacción de Luis Fonsi tras la batalla más sentimental de La Voz Kids

Sergio, Erick, Evolett, Rocío y Claudia han brillado en el escenario de La Voz Kids con ‘Ciego’ de Reik.

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“Me tiembla todo”: la reacción de Luis Fonsi tras la batalla más sentimental de La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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La última batalla del equipo de Luis Fonsi llegó cargada de emoción. Sergio, Erick, Evolett, Rocío y Claudia, bautizados como “los sentimentales”, se subieron juntos al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Ciego’ de Reik en una actuación que consiguió tocar el corazón de todos los presentes.

La conexión entre los cinco talents fue evidente desde el primer momento. La complicidad, las miradas y la sensibilidad con la que defendieron cada frase de la canción convirtieron la actuación en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Leire Martínez, asesora del equipo, no pudo ocultar lo mucho que le había llegado la actuación. “Yo me he enamorado”, confesó tras escuchar una interpretación que dejó huella en todo el plató.

Luis Fonsi también terminó completamente emocionado: “Me tiembla todo”, reconoció el coach al finalizar la actuación. Para el puertorriqueño, el secreto del éxito estuvo en el trabajo conjunto de sus talents: “Esto fue trabajo en equipo”, aseguró orgulloso tras una de las batallas más especiales de toda la gala.

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