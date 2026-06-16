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¿Quién es Antoñito Molina? Este es el asesor de Antonio Orozco en La Voz Kids

Antonio Orozco contará con la inestimable ayuda de Antoñito Molina en las próximas fases de La Voz Kids. ¡Descubrimos a este asesor!

¿Quién es Antoñito Molina? Este es el asesor de Antonio Orozco en La Voz Kids

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Borja Tamayo
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Antonio Orozco fue el primer coach en completar su equipo durante las Audiciones a ciegas. Y es que el cantante tenía claro qué quería desde un principio y fue a por ello. Con la llegada de las Batallas y de los Asaltos, el catalán contará con la inestimable ayuda de Antoñito Molina. Un cantante que pretende decantar la balanza en los resultados de esta nueva edición de La Voz Kids.

Nacido en Rota, Cádiz, en 1988, Antoñito Molina comenzó su camino en la música con el dúo El tren de los sueños. Durante 12 años se mantuvo en esta dupla; sin embargo, en 2017 decidió dar el salto para comenzar su carrera en solitario. Así, lanzó su primer álbum, ‘Déjame que te cuente’, donde dio a conocer su mejor versión como compositor y vocalista.

Tres años más tarde regresaba con ‘Ya no me muero por nadie’, un sencillo que auguraba un cambio radical más en su trayectoria. A partir de entonces, sus canciones fueron cobrando popularidad hasta sumar nada menos que 7 millones de reproducciones. Lo cual catapultó el lanzamiento de su segundo álbum de estudio: ‘La Ley de mi naturaleza’ en 2022.

En 2024 estrenó su último disco hasta la fecha, ‘El Club de los Soñadores’, consolidándose como una de las estrellas emergentes más destacadas del panorama nacional. Con más de 1 millón de oyentes mensuales en Spotify, plataforma en la que ha entrado en las mejores listas de éxito, el gaditano está llenando recintos en cada gira.

Actualmente está tocando en los mejores escenarios de España, así como en festivales de alto nivel. Sin embargo, esta apretada agenda no parece poner límites a su creatividad y es que este mismo mayo de 2026 ha vuelto con el single ‘Tengo un tesoro’, destinado a convertirse en uno de sus temas más populares.

Antoñito Molina tiene muy reciente lo que supone darse a conocer y ganarse una amplia legión de fans. Por eso, como asesor de Antonio Orozco en La Voz Kids, promete ser el apoyo definitivo de los jóvenes talents que aspiran a hacerse un hueco en el panorama musical.

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