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Estos son los momentos que han revolucionado la última gala de Audiciones de La Voz Kids
Las últimas plazas dejaron emoción, lágrimas, estrategias y actuaciones inolvidables en una de las galas más intensas de la edición. ¡Vota por tu momento favorito en nuestro ranking!
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Las Audiciones a ciegas de La Voz Kids ya han llegado a su fin. La última gala dejó a los coaches completando definitivamente sus equipos en una noche donde cada actuación podía cambiarlo todo. Con muy pocas plazas disponibles, la emoción estuvo presente desde el primer minuto y las estrategias jugaron un papel más importante que nunca.
Lágrimas, bloqueos, canciones inolvidables y momentos capaces de emocionar a coaches, talents y espectadores marcaron una gala que puso el broche de oro a una de las fases más emocionantes de la edición. Estos son algunos de los instantes que ya forman parte de la historia de las Audiciones a ciegas.
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Ranking de las últimas Audiciones de La Voz Kids
- 1
Leyre se derrumba al terminar su actuación
Los nervios jugaron una mala pasada a Leyre durante su interpretación de Adele, pero eso no impidió que conquistara a los coaches. Luis Fonsi fue el primero en girarse y, poco después, llegaron más botones para regalarle uno de los plenos más emocionantes de la noche.
- 2
Ana Mena utiliza el megabloqueo por una de las voces más deseadas
La coach malagueña no estaba dispuesta a dejar escapar a Deyerid. Por eso, decidió utilizar el megabloqueo en uno de los movimientos estratégicos más comentados de toda la gala para intentar quedarse con una de las artistas más codiciadas de la noche.
- 3
Orozco emociona interpretando ‘Entre sobras y sobras me faltas’
Antonio Orozco volvió a demostrar su enorme conexión con los talents protagonizando uno de los momentos más especiales de la noche. El coach compartió escenario en una actuación cargada de emoción que dejó imágenes para el recuerdo.
- 4
La tensión estalla entre Ana Mena y Edurne por un talent
La lucha por las últimas voces disponibles elevó la tensión entre los coaches. Una decisión estratégica provocó uno de los momentos más comentados de la noche y dejó en el aire una pregunta que revolucionó las redes: ¿peligra la amistad entre Ana Mena y Edurne?
- 5
Fonsi juega su última carta y superbloquea a Edurne
Luis Fonsi también decidió utilizar todas sus armas antes de cerrar definitivamente su equipo. El puertorriqueño recurrió al superbloqueo para intentar asegurar una de las últimas voces disponibles, protagonizando otro de los grandes momentos estratégicos de la gala.
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