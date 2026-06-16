Estos son los momentos que han revolucionado la última gala de Audiciones de La Voz Kids

Las Audiciones a ciegas de La Voz Kids ya han llegado a su fin. La última gala dejó a los coaches completando definitivamente sus equipos en una noche donde cada actuación podía cambiarlo todo. Con muy pocas plazas disponibles, la emoción estuvo presente desde el primer minuto y las estrategias jugaron un papel más importante que nunca.

Lágrimas, bloqueos, canciones inolvidables y momentos capaces de emocionar a coaches, talents y espectadores marcaron una gala que puso el broche de oro a una de las fases más emocionantes de la edición. Estos son algunos de los instantes que ya forman parte de la historia de las Audiciones a ciegas.

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