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El viernes a las 22:00 horas

Los miedos de Jesulín al enfrentarse a su primera canción en inglés: "Me estáis pegando un cambio"

El concursante tendra que ponerse en la piel de S.B.S con su famoso tema "Follow the Leader", descúbrelo el viernes a las 22:00 horas en Tu cara me suena.

Los miedos de Jesulín al enfrentarse a su primera canción en inglés

Los miedos de Jesulín al enfrentarse a su primera canción en inglés: "Me estáis pegando un cambio"

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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La décima gala de Tu cara me suena llega con retos cargados de ritmo. En esta ocasión, Jesulín de Ubrique tendrá que interpretar por primera vez un tema en inglés.

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"Me estáis cambiando" ha confesado el diestro cuando ha tenido que ensayar la famosa canción "Follor the leader" de S.B.S.

Un temazo que llenará de rirmo el plató de Tu cara me suena y ante el que Lolita le hace una proposición, "¿te puedo contratar para el cumpleaños de mi nieto"?, le ha sugerido la miembro del jurado.

Disfruta de las impresionantes actuaciones de la gala 10 de Tu cara me suena, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

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