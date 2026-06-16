Guadalupe, una de las víctimas del informático que robaba fotos íntimas: "La sentencia es ejemplar, pero llega tarde"

Un informático ha sido condenado a 57 años de prisión por robar fotos íntimas a sus clientes. Este profesional se aprovechaba de la confianza de las víctimas y de sus conocimientos para hacerse con el contenido privado.

Guadalupe, una de las protagonistas, confió en este profesional para arreglar su dispositivo electrónico pero, cuando la Guardia Civil inició su investigación encontraron una carpeta con el nombre de Guadalupe e imágenes suyas en su dormitorio, en bañador, en ropa interior y también vídeos de sus hijos y sobrinos bañándose en la piscina.

Sin embargo, Guadalupe no fue la única mujer que cayó en su trampa, ya que tras una exhaustiva búsqueda se encontraron 314 carpetas con contenido privado de otros clientes. Sin consentimiento ni permiso de ninguno de los afectados, este informático copiaba en su ordenador todo tipo de material íntimo para satisfacer sus necesidades sexuales.

La Fiscalía lo acusó de los siguientes delitos: descubrimiento y revelación de secretos agravado por la utilización de datos personales y descubrimiento y revelación de secretos referidos a la vida sexual, y por lo tanto, se le impuso una condena de 57 años y 10 meses de prisión.

Guadalupe ha confesado a través de una videollamada en Y ahora Sonsoles que aunque la condena sea "ejemplar", llega tarde por "diez años", un tiempo que el acusado ha tenido para estar en libertad, algo injusto teniendo en cuenta que una de las denunciantes también fue agredida sexualmente por el informático.

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