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Lucas Paulano, ganador de La Voz Kids, emociona a los Reyes cantando el himno de Jaén

El joven talento Lucas Paulano, ganador de La Voz Kids 2025, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la visita de los Reyes de España a Jaén.

Lucas Paulano, ganador de La Voz Kids, emociona a los Reyes cantando el himno de Jaén

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Con tan solo 8 años, el pequeño artista sorprendió a Don Felipe y Doña Letizia interpretando a capela el himno de Jaén en pleno acto institucional. Su voz, dejó en silencio a todos los presentes. Durante el acto, al que asistieron autoridades locales y numerosos vecinos, Lucas Paulano tuvo la oportunidad de acercarse a sus majestades. Fue entonces cuando, de manera espontánea, el joven cantante interpretó a capela el himno de Jaén, dejando a todos los presentes en absoluto silencio.

Los Reyes no pudieron ocultar su emoción. Especialmente la Reina Letizia, que siguió la actuación con una sonrisa y gesto de admiración ante el talento del joven cantante. El público respondió con un cálido aplauso al finalizar la actuación. Muchos de los asistentes no dudaron en grabar la escena, que en cuestión de horas comenzó a circular en redes sociales, donde ha sido ampliamente compartida.

Lucas ya había conquistado al público de toda España tras proclamarse ganador de La Voz Kids, convirtiéndose en uno de los participantes más destacados del programa. Durante su paso por el programa, Lucas no dejó indiferente a nadie con su gran voz y logró hacerse con la victoria en una de las ediciones más disputadas.

El momento no tardó en hacerse viral y ha sido muy comentado en las redes sociales.

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