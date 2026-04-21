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LA VOZ KIDS
La Voz Kids calienta motores y anuncia su esperado regreso el sábado 9 de mayo
El talent show infantil vuelve a Antena 3 con una nueva edición cargada de ilusión, talento y momentos inolvidables que prometen conquistar a la audiencia desde su estreno.
La Voz Kids prepara su regreso con una nueva temporada que reunirá a jóvenes talentos dispuestos a demostrar su pasión por la música sobre el escenario. El programa volverá a apostar por historias emocionantes y actuaciones sorprendentes.
El formato, convertido en uno de los más exitosos de la televisión, regresará con novedades y la esencia que lo caracteriza: descubrir grandes voces infantiles y emocionar al público en cada gala.