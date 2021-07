Los coaches y asesores conforman sus equipos tras el fin de las Batallas de ‘La Voz Kids’: ternura y emoción en estado puro

Ha llegado el fin de la fase de Batallas y los equipos se han conformado con seis talents cada uno. Cinco seleccionados y uno robado por cada uno de los coaches y asesores de ‘La Voz Kids’. En el próximo programa, viviremos una noche única en el Último Asalto de ‘La Voz Kids’ donde los 24 niños buscarán su plaza, solo cuatro de cada equipo podrán seguir en la siguiente fase.

En las últimas Batallas hemos vivido mucha emoción y ternura. El primer turno de la noche fue para tres de los pequeños del equipo de Vanesa Martín y Blas Cantó. Jesús Civera, Cahaya Lovisa y Luna di Maio han despertado la esencia de ‘La Voz Kids’ con una actuación de lo más tierna y especial cantando ‘Amor, amor de mis amores’ de Natalia Lafourcade. Finalmente, fue la pequeñísima Cahaya Lovisa quien continuaba dentro del equipo de la malagueña.

Turno para tres de los talents del equipo de David Bisbal y Aitana. Samuel Martín, Marcos Moreno y Manuel Ayra han puesto todo su sentimiento interpretando el bonito tema 'Desencuentro' de Pablo Alborán. El coach almeriense y su asesora se decantaron por seleccionar a Manuel Ayra.

Alina Mamikonyan, Blanca Valdés e Inés Thandi han puesto los pelos de punta con su versión de 'Someone like you' de Adele, con la que han derrochado sentimiento y talento a raudales Las jóvenes talents del equipo de Rosario Flores y Rozalén han dejado maravillados a todos los coaches y asesores, que no han podido evitar ponerse de pie ante tal actuación. Finalmente, ha sido Inés Thandi quién se ha ganado el puesto en el equipo de cara al Último Asalto.

Es el turno de tres de los talents del equipo de Melendi y Beret. Javier Crespo, Adrián Belmonte y David Cabot han sorprendido a todos con una impecable versión única del tema ‘Give me love’ de Ed Sheeran.

Melendi no ha podido estar en las últimas Batallas de ‘La Voz Kids’ y ha dejado a Beret a los mandos de su equipo. El asesor ha contado con la ayuda del resto de coaches y asesores para tomar la difícil decisión final y se ha quedado con la personalidad de David Cabot.

Vanesa Martín y Blas Cantó han hecho uso del poder del robo de las Batallas de ‘La Voz Kids’. Después de pensárselo mucho, han decidido quedarse con la voz de Javier Crespo dentro de su equipo. ¡El talent se ha emocionado mucho al saber que no estaba eliminado!

Nora Fayos, Julia Pascual y Luna Clerc han sido las tres últimas talents del equipo de Vanesa Martín y Blas Cantó que se han enfrentado en las últimas Batallas de ‘La Voz Kids’. Las tres chicas han trabajado mucho para poder hacer una brillante actuación cantando 'Just give me a reason' de P!nk. Finalmente, ha sido Nora Fayos quién continúa dentro del equipo de la malagueña.

Elieser Betancort, Lukas Urdea y María Frías han protagonizado el momento más emotivo de la noche de las últimas Batallas con una fantástica interpretación de la canción ‘Recuérdame’ de la película Coco. Era la última decisión de David Bisbal y Aitana quiénes, tras mucho pensárselo, decidieron quedarse con la voz de Lukas Urdea.

Las últimas Batallas de ‘La Voz Kids’ ponen su broche final con una interpretación impresionante de tres de los talents del equipo de Rosario Flores y Rozalén. Los coaches y los asesores no han podido evitar levantarse de sus sillones para disfrutar de su talento. Inés Burgos, Erik Verdier y Marta Fernández han realizado una desgarradora versión de ‘We are the champions’ de Queen. Una Batalla que ya pasará a la historia del programa y que dificultó en su máximo exponente la decisión de Rosario y Rozalén, quiénes finalmente se quedaron con la pequeña Marta Fernández.

Así están los equipos tras las últimas Batallas de ‘La Voz Kids’:

Equipo David Bisbal y Aitana : Rocío Avilés, Georgia Izquierdo, Carmen Puente, Xoel Tarín (robo del equipo de Vanesa Martín), Manuel Ayra y Lukas Urdea.

: Rocío Avilés, Georgia Izquierdo, Carmen Puente, Xoel Tarín (robo del equipo de Vanesa Martín), Manuel Ayra y Lukas Urdea. Equipo Rosario Flores y Rozalén : Jesús Montero, Carlos Prieto, El Popo, Nazaret Moreno (robo del equipo de Vanesa Martín), Inés Thandi y Marta Fernández.

: Jesús Montero, Carlos Prieto, El Popo, Nazaret Moreno (robo del equipo de Vanesa Martín), Inés Thandi y Marta Fernández. Equipo Vanesa Martín y Blas Cantó : Lola Avilés, Carla Quesada, Ferrán Amador, Cahaya Lovisa, Javier Crespo (robo del equipo de Melendi) y Nora Fayos.

: Lola Avilés, Carla Quesada, Ferrán Amador, Cahaya Lovisa, Javier Crespo (robo del equipo de Melendi) y Nora Fayos. Equipo Melendi y Beret: Jesús del Río, Alejandro Gutiérrez, Levi Díaz, Alberto Negredo, Dayron Jiménez (robo del equipo de Rosario Flores) y David Cabot.

