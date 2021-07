Alina, Blanca e Inés cantan 'Someone like you' en las Batallas de 'La Voz Kids'

Alina Mamikonyan, Blanca Valdés e Inés Thandi han puesto los pelos de punta con su versión de 'Someone like you' de Adele, con la que han derrochado sentimiento y talento a raudales

Las jóvenes talents del equipo de Rosario Flores y Rozalén han dejado maravillados a todos los coaches y asesores, que no han podido evitar ponerse de pie ante tal actuación.

¡Vuelve a ver esta mágica actuación en el video!