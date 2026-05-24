Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AVANCE

Más emoción y más talents en el próximo programa de La Voz Kids: “Estoy flipando en colores”

La Voz Kids volverá una semana más con las Audiciones a ciegas y promete ser una auténtica locura.

Luis Fonsi en La Voz Kids

Más emoción y más talents en el próximo programa de La Voz Kids: “Estoy flipando en colores”

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Las cuartas Audiciones a ciegas de La Voz Kids llegan el próximo sábado para seguir emocionando con nuevos talents. Una noche en la que los coaches se quedarán, como ya es habitual, sin palabras.

“Estoy flipando en colores”, anticipa Luis Fonsi. Y es que esta edición está trayendo voces que ni los propios cantantes pueden llegar a creer. La competencia está por las nubes y cada vez es más difícil elegir cuándo darse la vuelta.

Los equipos siguen creciendo y las estrategias tienen que pulirse al detalle. Un paso en falso puede marcar la diferencia. La próxima gala, el sábado a las 22:00h, tendrá actuaciones inolvidables y momentazos que seguirán poniendo la piel de gallina. ¿Te lo vas a perder?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Martina de La Voz Kids

Martina consigue un pleno en La Voz Kids y el bloqueo de Orozco desata la rabia de Ana Mena

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Luis Fonsi en La Voz Kids

Más emoción y más talents en el próximo programa de La Voz Kids: “Estoy flipando en colores”

Edurne y Ana Mena en La Voz Kids

Así hemos vivido las terceras Audiciones de La Voz Kids: Arrepentimientos, dúos y emoción al límite

La emoción se apodera de La Voz Kids en una gala llena de sorpresas y actuaciones mágicas

La emoción se apodera de La Voz Kids en una gala llena de sorpresas y actuaciones mágicas

Juliette de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

No se da cuenta de que tres coaches se giran al final de su actuación en La Voz Kids

María de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

“Estoy súper nerviosa”: la dulzura de María no traspasa a los coaches

Mar de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

Una talent de La Voz Kids emociona a Antonio Orozco al cantar uno de sus temas

Mar se subió al escenario para interpretar ‘Te juro que no hay un segundo que no piense en ti’ dándole una enorme sorpresa al coach.

Sofía de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

Sofía lleva la magia de Edith Piaf a La Voz Kids: “De lo más original”

La talent de 14 años interpretó ‘Hymne à l’amour’ en el escenario y enamoró a Fonsi y Ana Mena con su actuación.

Dario de La Voz Kids

Darío emociona en La Voz Kids tras años intentándolo: “Es muy raro encontrar algo así”

Sergio de La Voz Kids

“Nunca había visto esto”: Sergio conquista a los cuatro coaches en La Voz Kids

Miranda de La Voz Kids

Edurne pulsa en el último segundo por Miranda en La Voz Kids: “Creo que tienes algo”

Publicidad