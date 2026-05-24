Más emoción y más talents en el próximo programa de La Voz Kids: “Estoy flipando en colores”

Las cuartas Audiciones a ciegas de La Voz Kids llegan el próximo sábado para seguir emocionando con nuevos talents. Una noche en la que los coaches se quedarán, como ya es habitual, sin palabras.

“Estoy flipando en colores”, anticipa Luis Fonsi. Y es que esta edición está trayendo voces que ni los propios cantantes pueden llegar a creer. La competencia está por las nubes y cada vez es más difícil elegir cuándo darse la vuelta.

Los equipos siguen creciendo y las estrategias tienen que pulirse al detalle. Un paso en falso puede marcar la diferencia. La próxima gala, el sábado a las 22:00h, tendrá actuaciones inolvidables y momentazos que seguirán poniendo la piel de gallina. ¿Te lo vas a perder?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas