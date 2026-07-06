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LA VOZ KIDS
La Voz Kids ya tiene a sus ocho primeros semifinalistas tras una noche decisiva de Asaltos
Los equipos de los coaches empiezan a tomar forma después de una nueva gala de Asaltos, marcada por las decisiones más difíciles, los robos y actuaciones de gran nivel.
Luis Fonsi y Antonio Orozco eligieron a sus nuevos semifinalistas tras unas actuaciones que complicaron la decisión final. Además, los últimos robos de Ana Mena y Edurne modificaron el rumbo del concurso antes del Asalto Final.
Con Dani, Triana, Leire, Lucía, Marco, Erick, Mía y Evolett ya clasificados, solo queda una plaza por equipo para completar la Semifinal. La próxima gala decidirá quiénes continúan en la carrera hacia la gran final en La Voz Kids.
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