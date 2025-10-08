Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

"Hay algún bloqueo que me ha dolido": Ana Mena nos adelanta lo que veremos en la próxima edición de La Voz Kids

La cantante malagueña será coach de la próxima edición de La Voz Kids y nos ha contado cómo está siendo la experiencia en el programa.

"Hay algún bloqueo que me ha dolido": Ana Mena nos adelanta lo que veremos en la próxima edición de La Voz Kids

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha vuelto a recibir a una de las cantantes más queridas de nuestro país. Ana Mena se ha sentado junto a Pablo Motos para hablarnos de sus próximos proyectos profesionales y presentarnos su nuevo single.

Ana Mena será una de las coaches de la próxima edición de La Voz Kids y Pablo Motos ha querido preguntarle por ello. La malagueña ya ha comenzado a grabar el programa y compartirá edición con Antonio Orozco, Luis Fonsi y Edurne.

Aunque la cantante ha asegurado que la competencia es sana y con los niños "se derrite", Ana Mena nos ha confesado que algún bloqueo de sus compañeros le ha dolido. ¡Se viene una edición muy potente! ¡Escucha todo lo que nos ha adelantado sobre ello dándole play al vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

canta en japones

"Me quedé flipando": Ana Mena sorprende en El Hormiguero cantando en japonés

"Hay algún bloqueo que me ha dolido": Ana Mena nos adelanta lo que veremos en la próxima edición de La Voz Kids

"Hay algún bloqueo que me ha dolido": Ana Mena nos adelanta lo que veremos en la próxima edición de La Voz Kids

"Veo este cartel por la carretera y me salto la salida": el 1%, muy pronto en Antena 3

"Veo este cartel por la carretera y me salto la salida": vuelve El 1%, el programa que busca el sentido en lo irracional

Rosa saca provecho de un fallo tempranero de Manu en El Rosco... ¡y le manda a la Silla Azul!
El Rosco | 8 de octubre

Rosa saca provecho de un fallo tempranero de Manu en El Rosco... ¡y le manda a la Silla Azul!

La despedida de Manu que fascina a los invitados de Pasapalabra: “Nos salió poeta”
Mejores momentos | 8 de octubre

La despedida de Manu que fascina a los invitados de Pasapalabra: “Nos salió poeta”

Las perlas que deja Manu con una canción popular en La Pista: “Le cabe todo”
Mejores momentos | 8 de octubre

Las perlas que deja Manu con una canción popular en La Pista: “Le cabe todo”

El concursante ha acabado haciendo un remix de varias canciones infantiles, desatando las risas en el plató.

Manu, más fuerte que nunca tras su último 24 en Pasapalabra: ¿se vio con el bote en la mano?
Mejores momentos | 8 de octubre

Manu, más fuerte que nunca tras su último 24 en Pasapalabra: ¿se vio con el bote en la mano?

El concursante puede sacar músculo tras lo que ocurrió en el pasado Rosco, cuando se quedó a sólo una respuesta de ganar 2.218.000 euros.

Flor Aguilar

La exmujer de José Luis López Vázquez se defiende ante las acusaciones de impagos: "Estoy al corriente, ni un céntimo"

Almeida

En prisión el sobrino de José Luis Martínez-Almeida por un presunto robo con violencia: "Han pesado los antecedentes"

Boticaria García

Boticaria García explica por qué algunos medicamentos sientan mal: ¡cuidado con los excipientes!

Publicidad