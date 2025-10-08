En El Hormiguero
"Hay algún bloqueo que me ha dolido": Ana Mena nos adelanta lo que veremos en la próxima edición de La Voz Kids
La cantante malagueña será coach de la próxima edición de La Voz Kids y nos ha contado cómo está siendo la experiencia en el programa.
El Hormiguero ha vuelto a recibir a una de las cantantes más queridas de nuestro país. Ana Mena se ha sentado junto a Pablo Motos para hablarnos de sus próximos proyectos profesionales y presentarnos su nuevo single.
Ana Mena será una de las coaches de la próxima edición de La Voz Kids y Pablo Motos ha querido preguntarle por ello. La malagueña ya ha comenzado a grabar el programa y compartirá edición con Antonio Orozco, Luis Fonsi y Edurne.
Aunque la cantante ha asegurado que la competencia es sana y con los niños "se derrite", Ana Mena nos ha confesado que algún bloqueo de sus compañeros le ha dolido. ¡Se viene una edición muy potente! ¡Escucha todo lo que nos ha adelantado sobre ello dándole play al vídeo de arriba!
