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Actuaciones | La Gran Batalla

Edurne hace historia en La Voz Kids al reunir a diez talents en una batalla: “Espectacular”

Aitor, Hugo, Mía, Marcos y la banda Skabum han cantado un tema de Bruno Mars en el escenario de La Voz Kids.

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Edurne hace historia en La Voz Kids al reunir a diez talents en una batalla: “Espectacular”

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Celia Gil
Celia Gil
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La Gran Batalla del equipo de Edurne arrancó con una de las actuaciones más ambiciosas de la noche. Aitor, Hugo, Skabum, Mía y Marcos lideraron la batalla más numerosa de la historia de La Voz Kids, un desafío en el que un total de diez talents compartieron escenario para interpretar ‘Locked Out of Heaven’ de Bruno Mars.

La energía, la coordinación y la puesta en escena hicieron que el público se levantara de sus asientos desde las primeras notas. Los jóvenes artistas demostraron una gran complicidad sobre el escenario en una actuación donde la música en directo y el trabajo en equipo fueron los grandes protagonistas.

Edurne no pudo ocultar su orgullo al terminar la actuación: “Esto era un reto tremendo y lo habéis hecho increíblemente bien”, aseguró la coach tras ver cómo sus talents superaban una de las pruebas más difíciles de la noche.

La artista también quiso destacar la complejidad de trabajar con una banda en directo: “No es fácil tocar con una banda”, explicó antes de recordar todo el esfuerzo que hubo detrás de la actuación.

“Hemos tenido que ensayar y trabajar un poco más”: el resultado, para la coach, fue inmejorable: “Ha sido el más espectacular”.

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