Jisa sorprende en La Voz Kids con una actuación llena de carácter: “Es impresionante”

Jisa se enfrentó a la última gala de los Asaltos de La Voz Kids con una potente versión de ‘Ya te olvidé’, de Yuridia. La joven volvió a demostrar que, además de una gran voz, posee una presencia escénica que llama la atención desde el primer momento.

Su interpretación estuvo marcada por la seguridad, la actitud y la madurez con la que defendió una canción de gran exigencia. Desde que apareció sobre el escenario, la talent consiguió captar todas las miradas y dejó claro que sabe cómo conectar con el público.

Edurne no pudo ocultar su admiración al verla actuar: “No entiendo nada, es que son 12 años”, comentó sorprendida antes de añadir lo impresionante que es “la manera en la que se planta en el escenario”. Unas palabras con las que quiso destacar la personalidad que Jisa transmite cada vez que canta.

Leire Martínez también quiso dedicarle un mensaje muy especial. “Dicen que el cielo es el límite, pero si tú quieres…”, comenzó la asesora, dejando claro que el potencial de la joven artista parece no tener techo.

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