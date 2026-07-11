Solo 9 años y vuelve a emocionar en el escenario de La Voz Kids: “Me traspasas el corazón”

Lucía volvió a demostrar que con solo 9 años está hecha para brillar en el escenario. La talent se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Por fin ya veo la luz’, la inolvidable banda sonora de Enredados, dejando uno de los momentos más tiernos de la noche.

La joven defendió la canción con una enorme delicadeza, transmitiendo dulzura y emoción desde el primer acorde. Su interpretación envolvió el plató y volvió a poner de manifiesto la sensibilidad con la que afronta cada una de sus actuaciones.

Edurne no pudo ocultar lo mucho que le había llegado la actuación de su talent: “Me traspasas el corazón”, le confesó, emocionada. Además, añadió: “Cantas tan bonito”.

Unas palabras que resumen perfectamente el impacto que Lucía volvió a provocar sobre el escenario de La Voz Kids.

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