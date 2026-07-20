¿Cómo reaccionarían ante estas situaciones? ¡Los talents de La Voz Kids responden con emojis!

La Voz Kids está llegando a su fin y no queremos desperdiciar ni un segundo de disfrutar con nuestros semifinalistas, así que, les hemos propuesto un juego muy divertido en el que han tenido que reaccionar a diferentes situaciones hipotéticas. ¡Lo cierto es que algunas eran de lo más incómodas!

Al hablar de sus emociones en plató, todos los niños han coincidido en que cruzarse con El Monaguillo por los pasillos les pone muy felices. Sin embargo, la cosa cambia drásticamente cuando se trata de cometer errores sobre el escenario. Los semifinalistas han confesado que cuando se equivocan de letra ¡se mueren de vergüenza! ¡Está claro que a nuestros talents les gusta hacer las cosas bien!

¿Y qué pasaría si un nuevo coach decidiera robarles para su equipo? En esto no hay dudas: todos estarían muy felices de poder continuar su aventura en el programa. Por el contrario, la idea de que les saliera un gallo durante una actuación es algo que no les ha hecho ni pizca de gracia.

Para cerrar, los talents se han abierto en canal al explicar la emoción que sienten cuando sus familias los ven brillar bajo los focos. Además, han demostrado tener recursos de sobra para el directo, asegurando que, si alguna vez se les olvida la letra y tienen que inventarse una palabra, se sentirían aliviados por haber salvado la situación exitosamente. ¡No te pierdas el vídeo de arriba para descubrir todas sus reacciones!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas