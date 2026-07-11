Martina deja sin palabras a los coaches de La Voz Kids

Martina interpretó en el último Asalto de La Voz Kids ‘The Power of Love’, de Jennifer Rush, una de las canciones más exigentes de la noche, y firmó una actuación que dejó impresionados a coaches y asesores.

Con solo 11 años, Martina defendió el tema con una seguridad y un control vocal que sorprendieron a todo el plató. Su interpretación fue creciendo poco a poco hasta provocar una ovación y el asombro de todos los que estaban allí: “¡11 años!”, exclamó Antonio Orozco, incapaz de creer el nivel que acababa de escuchar.

Edurne tampoco encontraba palabras para describir lo que había sentido: “Nos hemos quedado todos sin palabras”, confesó la coach tras la actuación, orgullosa de una de las voces más potentes de su equipo. ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba!

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