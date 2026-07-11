Actuación | Asalto final
Martina deja sin palabras a los coaches de La Voz Kids
La talent deslumbra con ‘The Power of Love’ y recibe una lluvia de elogios en La Voz Kids.
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Martina interpretó en el último Asalto de La Voz Kids ‘The Power of Love’, de Jennifer Rush, una de las canciones más exigentes de la noche, y firmó una actuación que dejó impresionados a coaches y asesores.
Con solo 11 años, Martina defendió el tema con una seguridad y un control vocal que sorprendieron a todo el plató. Su interpretación fue creciendo poco a poco hasta provocar una ovación y el asombro de todos los que estaban allí: “¡11 años!”, exclamó Antonio Orozco, incapaz de creer el nivel que acababa de escuchar.
Edurne tampoco encontraba palabras para describir lo que había sentido: “Nos hemos quedado todos sin palabras”, confesó la coach tras la actuación, orgullosa de una de las voces más potentes de su equipo. ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba!
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