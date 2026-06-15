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EL SÁBADO, LA GRAN BATALLA

Becky G, una asesora de lujo para Ana Mena: La estrella internacional llega a La Voz Kids

Ana Mena va a contar con una asesora de primerísimo nivel para las nuevas fases de La Voz Kids: Becky G. ¡Repasamos su espectacular trayectoria!

Becky G, una asesora de lujo para Ana Mena: La estrella internacional llega a La Voz Kids

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Borja Tamayo
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Ana Mena ha conseguido cerrar un increíble equipo tras las Audiciones a ciegas de La Voz Kids. Ahora, con las Batallas a la vuelta de la esquina, la malagueña pretende seguir peleando para convertirse en la ganadora de esta edición. Un reto al que se ha sumado nada menos que Becky G en forma de asesora, tendiéndole la mano para las próximas fases del programa.

La estadounidense es una de las estrellas internacionales más influyentes del momento. Cuenta con nada menos que 28 mil millones de reproducciones mundiales y su palmarés de premios habla por sí solo: American Music Awards, Latin Music Awards, E! People’s Choice Awards, Billboard Award e incluso cinco nominaciones a los Latin GRAMMY.

Ahora bien, no solo es conocida en el mundo de la música. ¡También ha participado en varias superproducciones de Hollywood! Más allá de dar voz a las canciones de cintas como Spider-Man: Cruzando el multiverso o Bad Boys For Life, la cantante debutó en la gran pantalla en 2017 poniéndose el traje de la Power Ranger amarilla en el remake de la emblemática serie de televisión. Sola en casa, A-X-L, Good Mourning y la película superheroica Blue Beetle completan una filmografía que el próximo año seguirá ampliándose con Baton.

Ya de niña, Becky G despuntaba en el entorno online. En plena adolescencia comenzó a grabar canciones para subirlas a su propio canal de YouTube. Unos primeros pasos que le permiten entender a la perfección el momento vital de los niños que ahora concursan en La Voz Kids. Unos jóvenes que, como ella, podrían llegar a lo más alto de la industria en un futuro.

Y es que la cantante está familiarizada con el esfuerzo y la paciencia. Sus vídeos no triunfaron de la noche a la mañana, sino que hizo falta constancia y trabajo duro. En 2012, la mismísima Jennifer Lopez puso el foco en ella y, apareciendo en una de sus publicaciones de YouTube, hizo que millones de miradas se posaran en ella al mismo tiempo. Una oportunidad que no dejó escapar.

Ahora, sus canciones son auténticos himnos en todo el mundo. Por eso, no es de extrañar que esté dispuesta a tender su mano a los talents que pretenden coronarse como ganadores, asesorando en el proceso a otra gran estrella como lo es Ana Mena. ¡Una combinación explosiva que promete dar mucho de qué hablar las próximas semanas!

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