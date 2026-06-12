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María del Monte muestra su lado más humano en el test de Trancas y Barrancas

La cantante se ha enfrentado al test de Trancas y Barrancas y nos ha enseñado su lado más cercano respondiendo a preguntas sin sentido sobre el día a día.

María del Monte muestra su lado más humano en el test de Trancas y Barrancas

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Ismael Jiménez
Publicado:

María del Monte nos ha ofrecido una entrevista muy cercana contándonos cómo ha sido su inspiración para su nuevo single. Ahora bien, no solo la música tenía hueco, porque también ha habido espacio para un debate espiritual con Pablo Motos.

Además,Turancas y Barrancas le han hecho n test a la cantante compuesto por preguntas sin sentido con las que se proponían conocerla más en profundidad. María nos ha mostrado su lado más cercano contándonos costumbres de su día a día y compartiendo ideas con las hormigas sobre múltiples absurdeces.

La cantante ha sacado a la luz una vez más su sentido del humor respondiendo a las preguntas de forma irónica. No te pierdas cuáles han sido sus respuestas en el vídeo de arriba ¡Dale al play!

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