Así presenta Luis Fonsi a Melody, su asesora en La Voz Kids: “Es la mejor de las mejores”

Este sábado, La Voz Kids estrena La Gran Batalla, una de las fases más exigentes de toda la competición. Los coaches tendrán que reducir sus equipos a la mitad y despedirse de algunos de los talents con los que han compartido las últimas semanas. Una situación que Luis Fonsi reconoce que le genera una gran inquietud.

Antes de comenzar esta nueva etapa, el coach puertorriqueño nos presentó a su asesora, Melody, con una definición llena de admiración: “Es una diva valiente, una rumbera, es la mejor de las mejores”, aseguró.

La artista no tardó en tomar las riendas de la conversación y decidió entrevistar ella misma al coach: “Voy a entrevistar a un gran artista, a Luis Fonsi”, bromeó antes de preguntarle cómo afronta una fase tan complicada.

La respuesta del puertorriqueño fue tan sincera como emotiva: “Me pone nervioso, porque en La Gran Batalla hay que eliminar a muchos niños de una. Es la más difícil porque ya empiezas a conocerles y te empiezas a encariñar”, confesó.

Aun así, Fonsi intentará quedarse con la parte positiva de la experiencia: “Tiene que despedirse de la mitad del equipo, pero vamos a tratar de disfrutar y de pasarlo bien”. Para la decisión más complicada, Fonsi contará con la ayuda de Melody, seguro que entre los dos van a conseguir perfilar uno de los mejores equipos de La Voz Kids.