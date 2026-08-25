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Mejores momentos | 25 de agosto

“¡No me gusta nada!”: Jorge Fernández confiesa que no soporta que le toquen la cabeza

Abraham ha explicado en su presentación que se le dan muy bien los masajes capilares y el presentador ha aprovechado para dejar claro lo poco que le gusta que le toquen la cabeza.

“¡No me gusta nada!”: Jorge Fernández confiesa que no soporta que le toquen la cabeza

“¡No me gusta nada!”: Jorge Fernández confiesa que no soporta que le toquen la cabeza

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Marta Jorge
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Esta presentación de Abraham en La ruleta de la suerte nos ha permitido conocer una nueva curiosidad sobre Jorge Fernández. El concursante ha explicado que es peluquero de profesión, pero, además, nos ha contado que tiene una especialidad.

Parece que Abraham tiene un don para dar masajes capilares: “Yo tengo algo en las manos que cada vez que lavo la cabeza a cualquier clienta se queda dormida”, ha asegurado el concursante. Además, ha aprovechado para ofrecerle un lavado a Laura Moure, que se ha mostrado muy dispuesta: “Ahora mismo, si quieres”.

Sin embargo, a quien no le ha hecho ninguna gracia ha sido a Jorge Fernández, que nos ha confesado que “no le gusta nada” que le toquen la cabeza. Al menos, Abraham le ha consolado asegurándole que no es el único y que también hay gente como él, a la que no le gusta. Además, el concursante nos ha contado que estuvo federado en la federación española de bailes deportivos. ¡Qué polifacético! ¡Dale al play!

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