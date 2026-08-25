Mejores momentos | 25 de agosto
“¡Me cago en to!”: Natalia, con todo el abecedario para elegir, opta por la letra equivocada y desaprovecha el ‘Me lo quedo’
Natalia le ha robado el turno a Abraham, pero no ha conseguido robarle los gajos, porque aunque ha utilizado el “Me lo quedo”, ha optado por la “S”, que no estaba.
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Natalia ha aprovechado su gajo del ‘Empiezo yo’ para quitarle el turno a Abraham y empezar a jugar en este panel con bote de La ruleta de la suerte. Pero parece que el turno no iba a ser lo único que iba a intentar quitarle, porque en su primera tirada ¡ha caído en el ‘Me lo quedo’!
“Fíjate qué contenta se acaba de poner”, ha dicho Jorge Fernández al ver la emoción de Natalia. Pero cuando ha llegado el momento de elegir la consonante, la concursante se ha puesto nerviosa: “Tampoco es para tanto, ¡que te queda todo el abecedario!”, la ha animado Jorge Fernández.
Y aunque había muchas posibilidades de que la concursante acertara con la letra, parece que sus nervios estaban prediciendo lo que iba a ocurrir: ha optado por la ‘S’ y… ¡no estaba! “Hombre, incertidumbre le habías dado”, ha reaccionado el presentador entre risas a este inesperado momento. “¡Cago en to!”, ha exclamado bromeando la concursante. Abraham, por su parte, ha respirado aliviado y ha comenzado su turno: “¡Queda mucho panel, vamos a enfocarnos!” ¡No te pierdas el vídeo de arriba!
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