¿Qué canción navideña detestan? ¡La banda de La ruleta de la suerte se sincera!

Los miembros de la banda de La ruleta de la suerte, Joaquín, Chema y José nos han compartido sus canciones navideñas favoritas, sus recuerdos de la infancia y sus propósitos para el Año Nuevo. Con ellos, descubrimos que la Navidad no solo es música y regalos, sino también risas y buenos momentos.

Cuando les preguntamos sobre las canciones que no pueden faltar en una fiesta navideña, Chema se decantó por el clásico ‘All I Want for Christmas’, una canción que ha sonado durante 14 años en el programa. Joaquín, por su parte, prefiere ‘Santa Claus Llegó a la Ciudad’ de Luis Miguel, mientras que José, se conforma con cualquier villancico nacional.

En cuanto a los propósitos de Año Nuevo, Joaquín nos confesó con humor que su gran deseo para 2024 es no tener que tocar ‘All I Want for Christmas’ durante las fiestas. ¡Este año, por fin, se han librado! José, en cambio, tiene un propósito claro: la salud, señalando que lo demás es secundario.

Al recordar su infancia, Joaquín nos habló de su amor por los polvorones, mucho más que los regalos. “Tenía un alma gordita”, bromeó. Chema nos habló de sus nervios en la noche de reyes y su sorpresa al encontrar el salón lleno de regalos. Para José, en cambio, las vacaciones del colegio eran uno de sus momentos preferidos.

Sobre sus películas navideñas favoritas, Joaquín no dudó en elegir ‘Qué bello es vivir,’ un clásico que nunca falla. Chema, en cambio, no pudo decidirse entre ‘Love Actually’ y ‘The Family Man’. José, fiel a la tradición, optó por la clásica ‘Solo en casa’, una película que siempre está presente en cualquier Navidad.

Cuando les pedimos que nos contaran con qué momento del programa de La ruleta de la suerte de 2024 se quedaban, todos coincidieron en que lo más divertido fue cuando Joaquín cantó en japonés la canción de ‘One Piece’.

Para despedirse, los tres enviaron un mensaje lleno de cariño a todos sus seguidores deseándoles un feliz año a todos los que los ven. Y para ponerle ese toque musical que les representa, se despidieron cantando ‘Si me ven, voy camino de Belén’. Y a ti, ¿cuál es la canción navideña que más te gusta?