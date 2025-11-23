El quinto programa deja un premio de casi 32.000 euros a una concursante

En la quinta entrega de La ruleta de la suerte noche ha habido de todo, desde concatenación de errores hasta 10.000 euros en solo dos tiradas y es que, en este programa, ¡puede pasar de todo!

El buen rollo llega de primeras gracias a Jorge Fernández y Laura Moure. Ambos presentadores tienen una complicidad que les permite crear un ambiente idóneo para las risas. Así se ha podido ver en este quinto programa cuando Jorge Fernández ha justificado la mala suerte de uno de los participantes con su perspicaz humor.

La mala suerte ha durado poco, sino que se lo digan a Alicia, la concursante ha conseguido acertar dos veces en un mismo turno en la casilla de los 5.000 euros. El panel lo ha resuelto ella de principio a fin, sin equivocarse ni en la selección de las letras ni en la puntería durante las tiradas. La concursante ha dejado pasmado a Jorge Fernández que le ha preguntado, “¿cómo lo haces?”, a la concursante.

Cuando Laura Moure ha adelantado la pista de uno de los paneles, Jorge Fernández se ha hecho una idea de por dónde iba el panel. El protagonista del panel era el último día del año en el que se disfruta de la nieve y al ser esta una de las actividades favoritas del presentador, ha confesado lo “especial” de esa fecha.

Un increíble quinto programa en el que se ha repartido mucho dinero, hasta 31.950 eurazos se ha llevado Alicia. Revive los mejores momentos en los vídeos.