Revive la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero

El carisma y la energía de David Bisbal han brillado en El Hormiguero. El artista ha compartido momentos emotivos, reflexiones y su inagotable positividad, dejando una visita memorable.

Como no podía ser de otra manera, el espíritu navideño ha invadido el plató y Pablo Motos le ha preguntado por el regalo que más ilusión le ha hecho: un disfraz de Superman que recibió cuando era pequeño.

Además, el artista ha contado cómo fue trabajar en una boda. Según ah desvelado, fue precioso, pero le sorprendió que el novio le quitase el micrófono para cantar él sus canciones.

También ha hablado sobre su encuentro con Will Smith. David ha dicho que estaba muy ilusionado y que, pese a que le da pudor ver las imágenes, no se arrepiente de su reacción de fan porque sintió que estaba reviviendo su infancia.