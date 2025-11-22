Mejores momentos | 22 de noviembre
Jorge Fernández confiesa uno de sus gustos en un panel: “Hasta el año que viene”
El presentador de La ruleta de la suerte noche ha hablado de una de las sensaciones que tiene todos los años.
Durante uno de los últimos paneles del programa, Borja ha tenido mucha puntería y buen ojo para resolverlo con bastante rapidez y quitarse la espinita de algún error anterior, “ya estoy tranquilo”, ha dicho el concursante.
Laura Moure ha adelantado la pista que ayudaba a descifrar el panel: “Una despedida muy blanca”. Era un indicio muy útil para poder descifrar el panel y Borja lo ha aprovechado a la hora de resolver.
El panel hablaba de la despedida en el último día de nieve del año, a lo que ha añadido que “para los que nos gusta mucho la nieve, ese último fin de semana es muy especial”.
