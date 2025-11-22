Jorge Fernández confiesa uno de sus gustos en un panel: “Hasta el año que viene”

Durante uno de los últimos paneles del programa, Borja ha tenido mucha puntería y buen ojo para resolverlo con bastante rapidez y quitarse la espinita de algún error anterior, “ya estoy tranquilo”, ha dicho el concursante.

Laura Moure ha adelantado la pista que ayudaba a descifrar el panel: “Una despedida muy blanca”. Era un indicio muy útil para poder descifrar el panel y Borja lo ha aprovechado a la hora de resolver.

El panel hablaba de la despedida en el último día de nieve del año, a lo que ha añadido que “para los que nos gusta mucho la nieve, ese último fin de semana es muy especial”.