“J.J. ven aquí conmigo y que juegue ella”: la broma de Jorge Fernández a una pareja de concursantes

Cristina y J.J. han venido a jugar a La ruleta de la suerte en este especial parejas y han hecho un panelazo en este caso. En gran parte, por las decisiones de Cristina, que tras no irles muy bien en otras tiradas, decide tomar las riendas del juego.

Jorge Fernández no podía dejar de bromear: “J.J. ven aquí conmigo y que juegue ella”. El momento no ha podido ser más gracioso ya que la cantante no paraba de echar la culpa a su marido.

Y fuera de bromas, ella parecía llevar razón. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!