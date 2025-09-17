Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 17 de septiembre

“J.J. ven aquí conmigo y que juegue ella”: la broma de Jorge Fernández a una pareja de concursantes

Cristina ha tomado las riendas del juego y lo ha cambiado todo, dejándonos uno de los momentos más graciosos del programa.

“J.J. ven aquí conmigo y que juegue ella”: la broma de Jorge Fernández a una pareja de concursantes

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Cristina y J.J. han venido a jugar a La ruleta de la suerte en este especial parejas y han hecho un panelazo en este caso. En gran parte, por las decisiones de Cristina, que tras no irles muy bien en otras tiradas, decide tomar las riendas del juego.

Jorge Fernández no podía dejar de bromear: “J.J. ven aquí conmigo y que juegue ella”. El momento no ha podido ser más gracioso ya que la cantante no paraba de echar la culpa a su marido.

Y fuera de bromas, ella parecía llevar razón. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

“J.J. ven aquí conmigo y que juegue ella”: la broma de Jorge Fernández a una pareja de concursantes

“J.J. ven aquí conmigo y que juegue ella”: la broma de Jorge Fernández a una pareja de concursantes

Tremendo despiste: una pareja de concursantes gana el gajo de todas las vocales y no lo aprovechan

Tremendo despiste: una pareja de concursantes gana el gajo de todas las vocales y no lo aprovechan

Virus del Nilo

Las recomendaciones de un experto ante el virus del Nilo que atemoriza al sur de España: "El bicho lo tenemos ya aquí"

Medida de los call center.
CATALÁN

¿Qué dicen los empresarios a la atención obligatoria en catalán? "A mí no me van a decir lo que tengo que poner en mi empresa"

Cristina y J.J. sorprenden a Jorge Fernández al cantar una canción: “Tengo los pelos de punta”
Mejores momentos | 17 de septiembre

Cristina y J.J. sorprenden a Jorge Fernández al cantar una canción: “Tengo los pelos de punta”

Banda de ciruela
Para 4-6 personas

Eva Arguiñano comienza la temporada con un postre de infarto: receta de banda de ciruela

¡Qué maravilla la receta con la que ha comenzado Eva Arguiñano la temporada! Un postre delicioso que combina con ciruelas, y nos lo ha mostrado paso a paso.

España abandona Eurovisión.
Guerra y eurovisión

¿Logrará la presión de España y otros países que Israel no participe en Eurovisión? "Es una decisión histórica y valiente"

La polémica sobre la presencia de Israel en Eurovisión llegó este martes a Espejo Público, donde analistas y expertos debatieron las consecuencias del boicot anunciado por España y otros países. José García, responsable de Eurovisión Spain, defendió que la decisión marca un precedente histórico y pone al festival ante un reto sin precedentes.

Receta de picantones, de Karlos Arguiñano: "Es una cazuela que suelo hacer mucho en mi casa"

Receta de picantones, de Karlos Arguiñano: "Es una cazuela que suelo hacer mucho en mi casa"

Pio okupado en Barajas.

Los vecinos del edificio okupado en Barajas a escasos metros de la UCO: "Han intentado agredir a la hija menor de algún vecino"

Conflicto palestina.

Ángel Mas: "Si Israel hubiera querido acabar con el pueblo gazatí lo habría hecho en horas"

Publicidad