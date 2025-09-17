La última aparición de Robert Redford antes de morir y la última entrevista que ofreció donde dio estos consejos

El mundo del cine despide a Robert Redford, legendario actor, director y productor que ha fallecido a los 89 años en su residencia de Sundance, Utah. Con una carrera que ha abarcado más de seisdécadas, Redford ha dejado tras de sí un legado inigualable.

El actor de clásicos como Dos hombres y un destino o Memorias de África, también impulsó el cine independiente a través del festival de Sundance. Su talento, su compromiso y su capacidad para inspirar a generaciones de cineastas lo han convertido en una eminencia dentro y fuera de la pantalla.

Meryl Streep y Robert Redford en 'Memorias de África' | seestrena.es

Más allá de su obra, Redford también se despidió dejando palabras de gran valor. En su última entrevista, en noviembre de 2024, el actor compartió consejos para a los jóvenes que sueñan con comenzar su propio camino en la industria.

"Bueno, yo diría que hay que empezar por involucrarse. No hay que tomarlo a la ligera y pasar a lo siguiente, y a lo siguiente, y a lo siguiente", decía Robert a Orion, puntualizando que no hay quedesanimarse frente a un "no".

"Tienes que creer en tus propios proyectos e ideas más que en nadie, y creo que tienes que encontrar algo en la idea que sea atractivo para la gente y capte su atención", señalaba el actor.

"Por lo general, tiene que ver con el drama o una historia que atraerá a los jóvenes, porque el futuro se trata de los jóvenes... que van a llevar adelante este trabajo", decía Redford.

Robert Redford con su mujer en su última aparición pública | Cordon Press

Aunque su última entrevista fue un año antes de su fallecimiento, la última aparición en público se remonta unos cuantos años más atrás, en 2021, cuando asistió con su esposa Sibylle Szaggars a los Premios de la Fundación Príncipe Alberto II, en Mónaco.

Robert vistió de blanco, como su esposa, y destacó por la elegancia, la presencia y el encanto que siempre le han caracterizado.