Guerra abierta en el grupo Camela: "Parece que uno es de Cuenca, el otro de Jerez y se ven por casualidad"

El grupo musical Camela se encuentra en su peor momento y está al borde de la separación. Esa es la tesis que defienden voces cercanas al conjunto musical.Los artistas han cancelado un concierto hace 24 horas y según asegura el periodista Nando Escribano, hay gente cercana a los cantantes que hablará próximamente en los medios sobre esta crisis.

Raúl García, alias 'aplausito, cuenta que recientemente fue a una fiesta en la Mari Ángeles Muñoz y el Dioni pidieron ir por separado, dando ya muestras de la mala relación que mantienen. En aquella ocasión, prosigue, ambos no se hablaban y pidieron camerinos separados. "Esta pareja lleva mucho tiempo llevándose mal, esto es un poco como lo de 'Andy y Lucas'", añade.

"No hay comunicación entre ellos"

Isabel Rábago, periodista y colaboradora del programa, asegura que no hay comunicación entre ellos para hablar de los problemas de salud que les pueden obligar a cancelar un concierto. "Parece que uno es de Cuenca, el otro de Jerez y se ven por casualidad", bromea.

Por su parte, Susanna Griso aporta una nueva tesis a estos argumentos: "Es normal que acaben hartos el uno del otro, lo normal será llevarte mal después de compartir tantas horas".

