Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Conflicto mediático

Guerra abierta en el grupo Camela: "Parece que uno es de Cuenca, el otro de Jerez y se ven por casualidad"

Mari Ángeles Muñoz y el Dioni, miembros de Camela, podrían estar al borde de la ruptura como grupo musical. Espejo Público analiza los detalles.

El culebrón Camela.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

El grupo musical Camela se encuentra en su peor momento y está al borde de la separación. Esa es la tesis que defienden voces cercanas al conjunto musical.Los artistas han cancelado un concierto hace 24 horas y según asegura el periodista Nando Escribano, hay gente cercana a los cantantes que hablará próximamente en los medios sobre esta crisis.

Raúl García, alias 'aplausito, cuenta que recientemente fue a una fiesta en la Mari Ángeles Muñoz y el Dioni pidieron ir por separado, dando ya muestras de la mala relación que mantienen. En aquella ocasión, prosigue, ambos no se hablaban y pidieron camerinos separados. "Esta pareja lleva mucho tiempo llevándose mal, esto es un poco como lo de 'Andy y Lucas'", añade.

"No hay comunicación entre ellos"

Isabel Rábago, periodista y colaboradora del programa, asegura que no hay comunicación entre ellos para hablar de los problemas de salud que les pueden obligar a cancelar un concierto. "Parece que uno es de Cuenca, el otro de Jerez y se ven por casualidad", bromea.

Por su parte, Susanna Griso aporta una nueva tesis a estos argumentos: "Es normal que acaben hartos el uno del otro, lo normal será llevarte mal después de compartir tantas horas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Ángel Mas: "Si Israel hubiera querido acabar con el pueblo gazatí lo habría hecho en horas"

Conflicto palestina.
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

El culebrón Camela.

Guerra abierta en el grupo Camela: "Parece que uno es de Cuenca, el otro de Jerez y se ven por casualidad"

Fernando Esteso llega a la Plaza de los Frutos como Manolo el de 'El Cascabel'

Fernando Esteso: la entrevista definitiva en Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h, esta tarde

“J.J. ven aquí conmigo y que juegue ella”: la broma de Jorge Fernández a una pareja de concursantes

“J.J. ven aquí conmigo y que juegue ella”: la broma de Jorge Fernández a una pareja de concursantes

Tremendo despiste: una pareja de concursantes gana el gajo de todas las vocales y no lo aprovechan
Mejores momentos | 17 de septiembre

Tremendo despiste: una pareja de concursantes gana el gajo de todas las vocales y no lo aprovechan

Virus del Nilo
Alerta sanitaria

Las recomendaciones de un experto ante el virus del Nilo que atemoriza al sur de España: "El bicho lo tenemos ya aquí"

Medida de los call center.
CATALÁN

¿Qué dicen los empresarios a la atención obligatoria en catalán? "A mí no me van a decir lo que tengo que poner en mi empresa"

Junts logra que las grandes empresas tengan que atender en catalán, euskera, gallego o valenciano si el producto se compró en esas comunidades. La medida abre un intenso debate en el sector privado. El fundador de Naturhouse, Félix Revuelta, rechaza la norma y advierte de que “nos están volviendo locos”.

Cristina y J.J. sorprenden a Jorge Fernández al cantar una canción: “Tengo los pelos de punta”
Mejores momentos | 17 de septiembre

Cristina y J.J. sorprenden a Jorge Fernández al cantar una canción: “Tengo los pelos de punta”

La pareja de músicos ha aprovechado esta oportunidad cantando la canción de su boda en La ruleta de la suerte.

Banda de ciruela

Eva Arguiñano comienza la temporada con un postre de infarto: receta de banda de ciruela

España abandona Eurovisión.

¿Logrará la presión de España y otros países que Israel no participe en Eurovisión? "Es una decisión histórica y valiente"

Receta de picantones, de Karlos Arguiñano: "Es una cazuela que suelo hacer mucho en mi casa"

Receta de picantones, de Karlos Arguiñano: "Es una cazuela que suelo hacer mucho en mi casa"

Publicidad