Las acusaciones de Rosa Díez contra Pedro Sánchez: "Le importan los gazatíes lo mismo que los saharauis"

A ojos de Rosa Díez el actual Gobierno de Pedro Sánchez tiene una estrategia perfectamente definida de distraer la atención de los temas que les preocupan hacia asuntos de calado social. Sobre los últimos acontecimientos en torno al boicot a la Vuelta a España, con Israel y sus acciones en la Franja de Gaza como telón de fondo, intuye la política que el apoyo de Sánchez a las manifestaciones, se hace una utilización interesada.

"Se dice que no tiene principios ni límites"

La exsocialista (hasta 2008) fundadora del partido Unión Progreso y Democracia, no comparte la insinuación de que Pedro Sánchez actúe sin unos valores o en base a unas líneas delimitadas: "Sí que tiene un principio, un único principio: obtener y mantener el poder como sea y utilizando los métodos que sean. No lo digo yo, lo dijo él".

Logros de las últimas legislaturas

La política acostumbra a adoptar un tono muy crítico con quienes en otra época fueron sus compañeros de partido. De la primera legislatura de Pedro Sánchez saca en claro que tenía un objetivo "levantar un muro entre españoles" y "quebrar y romper la cohesión entre españoles".

Sobre la segunda y presente legislatura Díez ha asegurado lo siguiente: "Tras perder las elecciones, el mensaje de Sánchez (…)es: hacer de la necesidad virtud". Explicaba la política que eso consistiría en un "todo vale", incluso renegar de lo que se ha dicho aunque no haya pasado ni medio minuto.

"Somos fascistas los que no comulgamos con él", admitía irónicamente Rosa Díez, que denunciaba que el presidente del Gobierno emplea maniobras de distracción para aferrarse al cargo alargando la legislatura y le acusaba de "dividir y mantener el poder desviando la atención".

"Entregó al pueblo saharaui"

Pone en duda que la causa palestina y los crímenes de guerra de Israel contra la población civil de Gaza recordando lo que muchos consideraron un abandono al pueblo saharaui, tras reconocer la soberanía de Marruecos: "A Pedro Sánchez le importan los gazatíes lo mismo que los saharauis. Entregó al pueblo saharaui al sultán de Marruecos. Ya veremos si nos enteramos algún día por qué".

Rosa hacía una previsión de lo que hará Pedro Sánchez llegado el momento: "Ahora está levantando la bandera de la defensa de los Derechos Humanos de los gazatíes, que la tirará al suelo el día que le interese".

