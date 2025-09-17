Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 17 de septiembre

Tremendo despiste: una pareja de concursantes gana el gajo de todas las vocales y no lo aprovechan

El público de La ruleta de la suerte no paraba de recordárselo, pero aun así no ha servido de mucho.

Tremendo despiste: una pareja de concursantes gana el gajo de todas las vocales y no lo aprovechan

Arancha Mela
Publicado:

En ocasiones, los nervios te pueden jugar una mala pasada y esta es una de ellas. Una de las parejas de este programa, Cristina y J.J., han ganado el gajo de todas las vocales.

Sin embargo, parecían no haberse dado cuenta cuando han llegado a decir una vocal. El público muy nervioso no paraba de decírselo, pero ellos han tardado en darse cuenta.

Este error de la pareja de concursantes fastidia mucho, pero en realidad, es muy común. ¡Descubre el momento completo en el vídeo de arriba!

