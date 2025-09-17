Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 17 de septiembre

Cristina y J.J. sorprenden a Jorge Fernández al cantar una canción: “Tengo los pelos de punta”

La pareja de músicos ha aprovechado esta oportunidad cantando la canción de su boda en La ruleta de la suerte.

Cristina y J.J. sorprenden a Jorge Fernández al cantar una canción: "Tengo los pelos de punta"

Arancha Mela
Publicado:

Cristina y J.J., concursantes de La ruleta de la suerte, han venido desde Santa Cruz de Tenerife para jugar y en su presentación han sorprendido a todos los presentes en el plató.

Los músicos han querido cantar la preciosa canción del día de su boda y han dejado a todos con la boca abierta. Incluso Jorge Fernández ha comentado: “Tengo los pelos de punta”.

Este es uno de esos momentos especiales, de esos que no suelen ocurrir en el programa. ¡No te lo pierdas, pincha en el vídeo de arriba!





