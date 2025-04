“¡Vaya remontada que has hecho”: Laura cae en el Bote y se corona como finalista con 4.250 eurazos

Laura se ha hecho con 475 euros en un santiamén, y ha preguntado si ya estaba en la final: “Ahora mismo no, de otra manera sí”, le ha comentado el presentador. Aunque Jorge Fernández no le ha dicho lo que tenía que hacer, Laura ha pillado la indirecta y ha utilizado el Me lo quedo para quedarse con la segunda parte del Gran premio de Lucía: una Tablet.

A pesar de que ha tenido una tirada complicada con el Se lo doy muy cerquita, ha conseguido salvarla cayendo en los 200 euros. Sin embargo, no se sabía la respuesta del panel y ha seguido tirando, ¡con tan buena suerte que ha caído en el Bote! Y no solo eso, se le ha encendido la bombilla y ya se sabía la respuesta: “¡Vaya remontada que has hecho!”, gritaba Jorge Fernández, consciente de todo lo que había liado durante el programa.

La concursante ha conseguido llevarse una ola de nada menos que 4.150 euros que, sumados a los 100 euros de la primera Prueba de velocidad, la llevan a jugar la final con 4.250 euros y una Ayuda final.

¡Vaya giro de 180º! De no dar ni una y perder el turno cada dos por tres, Laura ha conseguido darle la vuelta al programa coronándose con un dineral. ¡Revive este momentazo!