¡Vaya fallo! Paula se traba y se queda sin 650 euros

A Paula, la concursante del atril rojo, le faltaba una consonante para acertar el panel. Pero en el momento que ha acertado el panel, se ha trabado en una palabra.

Un error que ha condenado a Paula a perder 650€ y ha llevado a Mario a resolver el panel por cero euros.

Laura Moure ha querido recordar que siempre hay que resolver despacito para que no ocurra esto. ¡Pincha en el vídeo de arriba y no te pierdas este momento!