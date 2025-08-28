Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 28 de agosto

Los personajes de la mítica serie ‘Verano Azul’ le juegan una mala pasada a Mario

Las letras que eligió el concursante no han aparecido mucho en el panel.

Los personajes de la mítica serie ‘Verano Azul’ le juegan una mala pasada a Mario

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Este panel final decía: “Tres de “Verano azul”: Tito, Chanquete y Piraña”, tres personajes principales de esta mítica serie española. A Mario le ha molestado mucho no acertarlos puesto que es muy conocida.

Además, este panel tenía de premio ni más ni menos que 5.000 eurazos. Un dinero que le hubiera venido muy bien al concursante del atril amarillo pero que en esta ocasión no ha podido ser.

¡Vuelve a ver este momentazo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Jesús, un expreso, sobre las drogas

Un ex preso denuncia cómo entra la droga en las prisiones: "Por todos los lados, pero mayormente por los propios trabajadores"

Rosalía

Más de 20 asaltos en pocas semanas: “Estamos blindando las farmacias como si fueran bancos”

Almodóvar

La petición de Pedro Almodóvar a Pedro Sánchez sobre el genocidio en Gaza: "Pido a nuestro Gobierno que rompa relaciones de todo tipo con Israel"

Los personajes de la mítica serie ‘Verano Azul’ le juegan una mala pasada a Mario
Mejores momentos | 28 de agosto

Los personajes de la mítica serie ‘Verano Azul’ le juegan una mala pasada a Mario

¡Vaya fallo! Paula se traba y se queda sin 650 euros
Mejores momentos | 28 de agosto

¡Vaya fallo! Paula se traba y se queda sin 650 euros

¡Una adelantada a su tiempo! Sara Montiel, la diva eterna de nuestro país, cumpliría hoy 95 años
A partir de las 17:00

Esta tarde en YAS Verano, descubrimos la faceta más desconocida de Sara Montiel de la mano de su hijo

Conocemos a Sara Montiel como artista y como figura icónica de la cultura de nuestro país, pero pocos conocen su faceta como madre y el calvario que sufrió hasta conseguirlo. Por eso, hoy su hijo Zaus Montiel destapa el lado más desconocido de la cantante.

Sánchez, lejos de las víctimas
INCENDIOS

¿Por qué Sánchez no se acercó a las víctimas del fuego, como sí hicieron los Reyes?: "Sánchez entendió que tenía que alejarse"

Espejo Público comparaba el contraste en la actitud de los vecinos de las zonas afectadas por los incendios: cercanía con Don Felipe y Doña Letizia, y distancia con Pedro Sánchez. ¿A qué se debe? ¿Tendría el Presidente que mostrarse menos frío y más cercano al pueblo?

“Estoy a punto de parar el programa”: la situación límite de Jorge Fernández en La ruleta

“Estoy a punto de parar el programa”: la situación límite de Jorge Fernández en La ruleta

¿Por qué se cuela la polarización en todo? Hablamos con dos jóvenes sobre la situación política

¿Por qué se cuela la polarización en todo? Hablamos con dos jóvenes sobre la situación política

Sopa de lentejas con flan cremoso de queso

Joseba Arguiñano prepara un plato original: sopa de lentejas con flan cremoso de queso

Publicidad