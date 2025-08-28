Los personajes de la mítica serie ‘Verano Azul’ le juegan una mala pasada a Mario

Este panel final decía: “Tres de “Verano azul”: Tito, Chanquete y Piraña”, tres personajes principales de esta mítica serie española. A Mario le ha molestado mucho no acertarlos puesto que es muy conocida.

Además, este panel tenía de premio ni más ni menos que 5.000 eurazos. Un dinero que le hubiera venido muy bien al concursante del atril amarillo pero que en esta ocasión no ha podido ser.

¡Vuelve a ver este momentazo en el vídeo de arriba!