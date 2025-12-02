MEJORES MOMENTOS | 2 DE DICIEMBRE
Celia sorprende con su voz en La ruleta de la suerte
La concursante del atril rojo ha demostrado un impresionante talento para cantar.
Celia ha venido a jugar a La ruleta de la suerte y en su presentación ha comentado que le encanta cantar y cómo no… Jorge Fernández le ha pedido a la concursante del atril rojo que cante una canción.
La concursante ha cumplido la petición de Jorge y ha dejado a todos muy sorprendidos con su voz. Incluso Jorge ha felicitado a la cordobesa por el momentazo que nos ha dejado: “¡Ha sido una pasada!”
¡Qué gran voz, Celia! ¡No te puedes perder este momento, pincha en el vídeo de arriba!
