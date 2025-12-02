Antena 3 LogoAntena3
La maldición de los gajos golpea a Javi en La ruleta de la suerte

El concursante del atril amarillo ha perdido todo lo acumulado tras un giro inesperado que Jorge Fernández ha atribuido al desorden de sus gajos.

Arancha Mela
Javi, el concursante del atril amarillo, tenía un montón de gajos y dinerito acumulado en este panel que decía: “Dos difíciles de escalar: la cuesta de septiembre y la de enero.”

Sin embargo, la mala suerte ha llegado con el ‘Se lo doy’. El concursante ha tenido que entregar todo lo ganado y ha elegido dárselo a Adriana. Según Jorge Fernández, este golpe de mala suerte ha sido por tener mal colocados los gajos.

Desde ahora, ningún concursante olvidará colocar bien sus gajos para evitar futuros sustos. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

