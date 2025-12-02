La maldición de los gajos golpea a Javi en La ruleta de la suerte

Javi, el concursante del atril amarillo, tenía un montón de gajos y dinerito acumulado en este panel que decía: “Dos difíciles de escalar: la cuesta de septiembre y la de enero.”

Sin embargo, la mala suerte ha llegado con el ‘Se lo doy’. El concursante ha tenido que entregar todo lo ganado y ha elegido dárselo a Adriana. Según Jorge Fernández, este golpe de mala suerte ha sido por tener mal colocados los gajos.

Desde ahora, ningún concursante olvidará colocar bien sus gajos para evitar futuros sustos. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!