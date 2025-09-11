MEJORES MOMENTOS | 11 DE SEPTIEMBRE
Jorge Fernández pide un favor a Lucía: “Pregúntale cuál es su secreto”
“¿Qué come, cómo lo hace?”, pregunta intrigado Jorge Fernández al conocer la edad de la abuela de una de las concursantes.
Lucía ha confesado durante su presentación que ha venido a La ruleta de la suerte para darle una sorpresa a su abuela y poder felicitarla desde ahí por cumplir 102 años.
Jorge Fernández no lo ha pensado dos veces y le ha preguntado, completamente intrigado, cómo ha conseguido la abuela de Lucía llegar a esa edad con tan buena salud.
“Yo soy un defensor absoluto de la buena alimentación, ¡no me digas eso!” le pide Jorge Fernández a Lucía al saber que su abuela “no come muy bien”.
Descubre en el vídeo el motivo por el que la abuela de Lucía dice haber llegado tan bien a los 102 años.
