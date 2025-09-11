Jorge Fernández pide un favor a Lucía: “Pregúntale cuál es su secreto”

Lucía ha confesado durante su presentación que ha venido a La ruleta de la suerte para darle una sorpresa a su abuela y poder felicitarla desde ahí por cumplir 102 años.

Jorge Fernández no lo ha pensado dos veces y le ha preguntado, completamente intrigado, cómo ha conseguido la abuela de Lucía llegar a esa edad con tan buena salud.

“Yo soy un defensor absoluto de la buena alimentación, ¡no me digas eso!” le pide Jorge Fernández a Lucía al saber que su abuela “no come muy bien”.

Descubre en el vídeo el motivo por el que la abuela de Lucía dice haber llegado tan bien a los 102 años.