Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 12 de septiembre

Jorge Fernández no sale de su asombro con Chuchi: “Ha sido surrealista este momento”

Muy probablemente sea la primera vez que ocurre algo así en La ruleta de la suerte.

Jorge Fernández no sale de su asombro con Chuchi: “Ha sido surrealista este momento”

Publicidad

Es impresionante la energía que derrocha Chuchi, el entrenador personal que ha venido a jugar a La ruleta de la suerte como concursante del atril amarillo.

Va tan rápido y tiene tantas ganas de jugar que ha protagonizado uno de los “momentos más surrealistas del programa”. Jorge Fernández no tiene tregua con él, porque ni siquiera espera a escuchar las explicaciones del presentador.

“La impaciencia es lo que tiene”, le asegura Jorge Fernández al ver lo que acaba de hacer sin pensar antes. “Te has pegado una liada de tres pares de narices”.

Y es que Chuchi ha levantado un gajo que conlleva una serie de consecuencias. “Ha sido surrealista este momento”, termina diciendo Jorge Fernández. ¡No te pierdas el vídeo!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Privilegios de Santos Cerdán en prisión

Santos Cerdán, el “preso premium”: celda individual, móvil y "trato de marajá" en la cárcel

Lorena Berdún

Lorena Berdún estrena sección con una polémica y las preguntas sobre sexo de los colaboradores: "Es una barbaridad"

Victorio y Lucchino

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de los diseñadores Victorio y Lucchino

¡Chuchi termina el programa haciendo el pino!
Mejores momentos | 12 de septiembre

¡Chuchi termina el programa haciendo el pino!

Jóvenes sin emancipar.
Vivienda

El alegato de un joven estudiante sobre el problema de la vivienda: "Es una vergüenza que ser clase media en España sea cobrar el salario mínimo"

Jorge Fernández no sale de su asombro con Chuchi: “Ha sido surrealista este momento”
Mejores momentos | 12 de septiembre

Jorge Fernández no sale de su asombro con Chuchi: “Ha sido surrealista este momento”

Muy probablemente sea la primera vez que ocurre algo así en La ruleta de la suerte.

Jorge Fernández: “Tenemos a Rambo entre nosotros y no nos hemos dado cuenta”
Mejores momentos | 12 de septiembre

Jorge Fernández: “Tenemos a Rambo entre nosotros y no nos hemos dado cuenta”

El presentador bromea con uno de los concursantes por la forma tan original de pedir las letras del panel.

Giro en el caso del potito con cristales.

Se investiga si los padres que denunciaron a sus compañeros de piso por poner cristales en el potito de su hijo lo hicieron para quedarse de okupas

Ñoquis de espinaca rellenos de queso a la carbonara

Receta especial de Joseba para el fin de semana: ñoquis de espinaca rellenos de queso con salsa carbonara casera

José Antonio Monago

Monago, PP, denuncia que Pedro Sánchez ha copiado su tesis doctoral: "Llevó tres años de investigación"

Publicidad