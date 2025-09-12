Jorge Fernández no sale de su asombro con Chuchi: “Ha sido surrealista este momento”

Es impresionante la energía que derrocha Chuchi, el entrenador personal que ha venido a jugar a La ruleta de la suerte como concursante del atril amarillo.

Va tan rápido y tiene tantas ganas de jugar que ha protagonizado uno de los “momentos más surrealistas del programa”. Jorge Fernández no tiene tregua con él, porque ni siquiera espera a escuchar las explicaciones del presentador.

“La impaciencia es lo que tiene”, le asegura Jorge Fernández al ver lo que acaba de hacer sin pensar antes. “Te has pegado una liada de tres pares de narices”.

Y es que Chuchi ha levantado un gajo que conlleva una serie de consecuencias. “Ha sido surrealista este momento”, termina diciendo Jorge Fernández. ¡No te pierdas el vídeo!