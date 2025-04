“¡Ay, que me caso Jorge!”: Laura consigue resolver el panel de la final y hacerse con un total de 7.750 euros

Tras su último jugadón, Laura se ha convertido en la finalista de hoy. La concursante ha optado por escoger el color rojo para el sobre, lo que le ha dado una consonante de más, que le va a venir genial a la hora de resolver el gran panel.

Con el panel de Tres para la cabeza, ha elegido las consonantes “N”, “L”, “D”, “T” y la vocal “A”, y excepto la “L”, estaban todas. En dos segundos, la concursante ha resuelto: Diadema, tiara y corona, lo que ha dejado a todos boquiabiertos: “Pero, ¡qué remontada has hecho!”, le gritaba Jorge Fernández, que no daba crédito con el desenlace de Laura.

Laura no podía parar de gritar de la emoción: “¡Ay, que me caso Jorge!”. Aunque el problema no solo era el dinero, porque su novio, Nacho, tampoco ha hincado rodilla, y ya no tiene excusa. ¡Además de los 4.250 euros, ha conseguido otros 3.500 más!

A pesar de que Laura estaba al lado del coche, ella lo ha seguido celebrando y es que, ¡se viene boda! Vaya sorpresa la de Laura y eso sí, después de mucho sufrimiento. Aun así, la concursante se va con un total de 7.750 eurazos. ¡Qué pasada! No te pierdas este momentazo.