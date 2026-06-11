¡Puerta grande o enfermería! José viven el momento más crítico de todo el programa

José ya había sufrido un batacazo en un panel anterior cuando, tras perder el turno, su compañero de atril, Guille, se ha quedado con todo lo que tenía acumulado.

Pero a veces la vida te da sorpresas y La ruleta le ha dado la mejor de ellas al del atril azul.

"¡Puerta grande o enfermería!", grita Jorge Fernández desaforado ante la opción de caer en el gajo de los mil euros o en la quiebra. Ha sido todo un momentazo.

José ha terminado cayendo en el gajo de los mil euros en la última consonante del panel: el del atril azul sale por la puerta grande de La ruleta.

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