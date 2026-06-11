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Mejores momentos | 11 de junio

¡Puerta grande o enfermería! José viven el momento más crítico de todo el programa

Jorge Fernández grita entusiasmado ante las dos posibilidades que se le han presentado en cuestión de segundos a José.

¡Puerta grande o enfermería! José vive el momento más crítico de todo el programa

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José ya había sufrido un batacazo en un panel anterior cuando, tras perder el turno, su compañero de atril, Guille, se ha quedado con todo lo que tenía acumulado.

Pero a veces la vida te da sorpresas y La ruleta le ha dado la mejor de ellas al del atril azul.

"¡Puerta grande o enfermería!", grita Jorge Fernández desaforado ante la opción de caer en el gajo de los mil euros o en la quiebra. Ha sido todo un momentazo.

José ha terminado cayendo en el gajo de los mil euros en la última consonante del panel: el del atril azul sale por la puerta grande de La ruleta.

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